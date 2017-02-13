開學第一天 竹市警趕赴各校護童

警方一早前往各校保護學生上學安全。（徐養齡翻攝）

警方一早前往各校保護學生上學安全。（徐養齡翻攝）

寒假後開學第一天，新竹市警察局今天動員各分局、派出所，到轄下校園維護學童上學、放學安全，教育處長謝傳崇一早也趕赴民富國小等校，站在校門前關心學生們上學情形，不少家長送孩子上學時看到警察伯伯及市府官員，直呼安心不少。

每學期開學時，家長忙著上班前送孩子上學，孩子則在放完長假後收心返校，全家難免一陣混亂，警方為了讓市民放心讓孩子上下學，執行護童專案嚴加保護，確保學童安全。

第一分局長鄭文銘上午陪同教育處長謝傳崇赴民富國小關心孩子們上學，學生們看到穿制服的警察叔叔、伯伯們站在校門口，好奇的頻頻張望，家長們則露出安心的微笑，感謝警方在百忙中抽空值勤。

(中時)