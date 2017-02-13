PGA》史畢斯圓石灘稱王 平伍茲23歲奪美巡9冠

史畢斯圓石灘配對賽奪冠，與王伍茲同為23歲奪美巡9冠。(美聯社)

帶著領先6桿進入13日圓石灘配對賽最後1輪決賽，美國新生代高手史畢斯，雖然這輪打出四天來唯一7字頭的2鳥0柏忌70桿(-2)，卻讓後面追兵沒有超車機會，最終以贏4桿的總桿268桿(-19)，贏得2017年首冠與生涯第9座美巡冠軍。

美國業餘錦標賽前冠軍葛拉夫特揮出67桿，以272桿(-15獲得第2，對出發前落後6桿排名第3的他來說，能拿下第2算是最好的結果。世界第4美國重炮強森揮出68桿，以273桿(-14)維持出發前的第3。

這場比賽是史畢斯繼2015年美國名人賽之後，再次領先54洞進入決賽，因領先6桿之多，策略上只要不要出現重大失誤，就可順利攻頂達陣，結果這輪雖只在第2、17洞抓下2隻小鳥，但其餘16洞卻沒有打出任何柏忌，一路上始終保持領先3桿以上優勢，最終以贏4桿拿下領先勝。

史畢斯2013年以非美巡會員資格拿下美巡首冠，2015年大爆發狂贏5冠，2016年奪2冠，13日在圓石灘配對賽贏得2017年首冠與美巡第9冠，成為前球王伍茲之後，第2位23歲奪得9冠的選手。

(中時電子報)