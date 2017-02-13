防範禽流感肆虐 雲林：強化禽場管理

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禽流感疫情肆虐台灣東西部，雲林至今爆發12場，縣府今天表示，氣溫日夜溫差大及候鳥北返過境，養禽場務必做好防範及管理，降低疫情發生風險。

禽流感H5N6人畜共通病毒，原本在台灣東部，現在確定擴散到台灣西部，疫情風險升高，尤其雲林縣從今年1月至今爆發12場禽流感，累計撲殺12萬6660隻，雖是散發、無地緣關係，但高疫情受關注。

雲林縣動植物防疫所長廖培志說，春節過後，近來寒流來襲，日夜溫差大，加上候鳥北返，恐夾帶病毒沿途傳播，疫情風險提高。

廖培志表示，已要求養禽業者做好禽場保溫工作及防鳥措施，落實防範和自主管理，才能降低疫情發生風險，若發現禽隻異狀，立即通報，防範疫情發生。1060213

(中央社)