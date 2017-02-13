防堵H5N6 藍委籲防疫提升到國安層級

立院國民黨團書記長王育敏（中）等人13日針對H5N6禽流感疫情表示，H5N6在鄰近國家造成人命及嚴重經濟損失，擔心在台灣大爆發，要求蔡政府將防疫提升到國安層級嚴陣以待，防疫視同作戰。中央社記者王承中攝 106年2月13日

立院國民黨團書記長王育敏今天針對H5N6禽流感疫情表示，H5N6在鄰近國家造成人命及嚴重經濟損失，擔心在台灣大爆發，要求蔡政府將防疫提升到國安層級嚴陣以待，防疫視同作戰。

中國國民黨立法院黨團書記長王育敏、副書記長陳宜民、呂玉玲今天在立法院召開開「禽流感防疫，視同國安危機」記者會，並邀請農委會防檢局動物防疫組組長彭明興、衛福部疾管署副署長莊人祥出席。

王育敏表示，國民黨十分關心目前H5N6禽流感的疫情，很擔心台灣受到衝擊。H5N6在鄰近國家如中國大陸，已造成12人死亡，而韓國也為此撲殺近3300萬隻家禽，重創韓國養禽業，經濟損失非常慘重。

王育敏指出，國民黨非常擔心H5N6在台灣大爆發，對產業的衝擊相當高，要求蔡政府要非常小心的處理，並提升到國安層級，做好準備嚴陣以待，地方政府也要動起來，做最嚴密的防堵，「防疫視同作戰」。

陳宜民也說，面對H5N6，一定要提升到國家層級看待，防疫上，政府要處於備戰狀態，因為會禽傳人。呂玉玲呼籲，盼行政院長林全跳出來組織跨部會的因應小組來做防疫，聯合啟動國安機制才能有效防範疫情。

彭明興表示，目前花蓮、宜蘭及台南的疫情，經檢測都跟韓國是同一種病毒，已對三地進行監測管制，也不斷向農民宣導，家禽有異常時要馬上通報防疫機關處理，並且也與衛福部疾管署保持密切的聯繫。

莊人祥指出，衛福部跟農委會都有密切合作，任何禽場驗出疫情都會通報，並跟地方衛生局聯繫處理，且處理人員都會戴上適當防護裝備，也會列冊追蹤。 除每日彙整監測外，也會請轄區醫療院所在遇到類流感病人時，要詢問有無接觸過病死禽。1060213

(中央社)