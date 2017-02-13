房價漲過頭 陸20城擬緊縮房貸
中國大陸2016年房價大幅上漲，受到矚目。陸媒報導，繼北京、天津、廣州、青島等城市相繼推出房貸緊縮措施後，被官方列為房市重點調控的其它16個城市，可能全面跟進。
經濟參考報報導，被中國大陸官方列為房市重點調控名單的20座城市，分別是：北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、濟南、無錫、福州、成都、石家莊、南昌、長沙、青島。
與2016年的名單相較，上述名單新增了石家莊、南昌、長沙、青島等4個城市。
報導指出，近來北京、天津、廣州、青島等地緊縮房貸的措施陸續被曝光。其中，北京市銀行業自律協會制定的相關公約要求，各銀行執行個人住房貸款的利率，不得低於基準利率的90%。
至於天津，招商、中信、浦發等銀行的首購利率優惠，都由原來的8.5折左右調高至9折，光大、興業等銀行更調高至9.5折；而廣州包括郵儲、廣東農商及興業銀行在內的3家銀行，首購房貸利率優惠也調高至9折。
報導引述消息人士說法指出，中國人民銀行明確提出，各商業銀行須嚴格控制今年第1季新增貸款。原則上，第1季新增房貸的總量及增幅要低於2016年第4季。若信貸增速過快，可能會面臨處罰。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。