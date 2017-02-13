房價漲過頭 陸20城擬緊縮房貸

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中國大陸2016年房價大幅上漲，受到矚目。陸媒報導，繼北京、天津、廣州、青島等城市相繼推出房貸緊縮措施後，被官方列為房市重點調控的其它16個城市，可能全面跟進。

經濟參考報報導，被中國大陸官方列為房市重點調控名單的20座城市，分別是：北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、濟南、無錫、福州、成都、石家莊、南昌、長沙、青島。

與2016年的名單相較，上述名單新增了石家莊、南昌、長沙、青島等4個城市。

報導指出，近來北京、天津、廣州、青島等地緊縮房貸的措施陸續被曝光。其中，北京市銀行業自律協會制定的相關公約要求，各銀行執行個人住房貸款的利率，不得低於基準利率的90%。

至於天津，招商、中信、浦發等銀行的首購利率優惠，都由原來的8.5折左右調高至9折，光大、興業等銀行更調高至9.5折；而廣州包括郵儲、廣東農商及興業銀行在內的3家銀行，首購房貸利率優惠也調高至9折。

報導引述消息人士說法指出，中國人民銀行明確提出，各商業銀行須嚴格控制今年第1季新增貸款。原則上，第1季新增房貸的總量及增幅要低於2016年第4季。若信貸增速過快，可能會面臨處罰。1060213

(中央社)