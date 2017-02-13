傳核廢料放基隆 林右昌：堅決反對

媒體報導台電核廢料集中貯存，基澎金馬列為4個候選場址，基隆市長林右昌今天說，堅決反對核廢料放在基隆。基隆嶼是國門地標，不可能將核廢料放在基隆，不然，是很荒謬的。

林右昌說，基隆的無人島包括棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼和基隆嶼，這4座島嶼中，前兩處是野生動物保護區；這些北方三島都是重要漁場，基隆嶼是「龍珠地標」。不只漁民反對，基隆市政府也堅決反對。

林右昌表示，怎麼可以被拿來貯存核廢料？希望不要繼續流傳這樣的說法，是因為昨天有媒體詢問，才首度聽到這一說法，希望台電儘速澄清。

林右昌上午接受訪問時表示，堅決反對核廢料放在基隆。他說，從來沒有聽過任何討論與方案，有提到核廢料要放在基隆，若如媒體所報導，不只基隆反對，「我想，全台灣都會反對。」

林右昌說，現在基隆正在發展郵輪母港，也正在翻轉，不可能將核廢料放在基隆，否則是很荒謬的事情。

對於蘭嶼核廢料遷移是否已鎖定候選場址？台電發言人林德福上午受訪時表示，無可奉告，並強調台電送交原能會的「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，均未提及可能候選場址。1060213

(中央社)