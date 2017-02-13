綠盟：核廢料處置場選址 須開全國會議

外傳核廢料最終處置場址選項有4個無人島，綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣說，政府必須召開全國性會議，用公民討論跟民主程序來制定選址相關的法律跟程序，才有地方願意接受。

媒體報導指出，蘭嶼核廢料遷移計畫，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案獲經濟部贊成，經半年調查，台電已篩選出4個候選場址，分別在基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。

雖然台電已經針對傳言不予證實，不過反核團體仍呼籲，重點應該放在選址程序上。崔愫欣認為，政府必須以全國性的規模來召開會議，用公民討論跟民主程序的方式來制定選址相關的法律跟程序，才有地方願意接受。

崔愫欣指出，去年花了7個月的時間在各地核廢選址預定地舉辦了一系列民間核廢論壇，當時訪問台東、蘭嶼以及核一、二、三、四場域的民眾，大家都認為如果沒有一個科學評估及完整民意參與的話，都會覺得這是黑箱甚至是在欺壓某一個弱勢。

因此崔愫欣呼籲，政府應該先把選址程序跟法律相關評估做好，再來談地點，否則只會引起民意反彈。1060213

(中央社)