前體委會副主委朱壽騫 出任宜蘭副縣長
宜蘭縣代理縣長吳澤成今天說，前體委會副主委朱壽騫將出任宜蘭縣副縣長，布達與宣誓典禮將在16日舉行。
吳澤成說，他日前接任代理縣長之後，剩下的任期不到2年，縣政團隊不容懈怠，也不會有所謂的看守期與過渡期，副縣長人選是以能夠順利推動縣政為前提，用人唯才，以工作業務考量為主，以人民福祉為第一優先。
吳澤成表示，縣府將在今年舉辦全國運動會，朱壽騫多年來一直全心投入於體育事務，也擔任多項體育組織的總幹事、理事長，並曾任行政院體委會副主委，並在民國102年宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時就擔任總顧問，閱歷豐富，因此特別商請朱壽騫擔任副縣長，希望能協助縣政團隊處理好重大縣務工作。1060213
(中央社)
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