王子紫雨等重要專輯 重返音樂串流網

已故流行巨星王子「紫雨」等眾多經典專輯今天重返主要音樂串流服務網站，可望為這名與全體音樂產業對抗的已故傳奇人物帶來新的聽眾群。

法新社報導，就在葛萊美獎頒獎典禮準備向他致意的數小時前，王子於華納兄弟唱片時期發行的專輯在所有串流網站包含Spotify、蘋果與亞馬遜等重新上架。

全球最大串流網站Spotify聲明：「我們非常榮幸，能將這位傳奇藝術家的作品帶回來給全世界各地熱愛音樂的人們。」

王子過去以和唱片公司與網路關係惡劣聞名，他稱網路實際上將藝術家變成奴隸。

在其職涯晚期，這位流行音樂界指標人物更將他的作品曲目從所有串流網站下架，除了美國饒舌歌手傑斯（Jay Z）的新興串流網站Tidal之外，他稱Tidal讓他有更快發表作品的自由。

目前Tidal仍是唯一提供王子所有作品的網站，最新上架的內容僅有王子華納時期的作品，1990年代中期王子與華納槓上，不但在他的臉上寫上「奴隸」字樣，還把他的名字改成無法發音的「愛的符號」，對他的合約狀態表達不滿。

不過，華納擁有王子賣座最佳的專輯包含「紫雨」、「1999」以及 他2014年同時發行的另外兩張專輯。

華納主席與執行長史傳（Cameron Strang）聲明：「王子在華納兄弟時期，錄製了他最具影響力與最受歡迎的音樂，我們深知自己有保護與延續他無與倫比傳奇的責任。」（譯者：中央社許湘欣）1060213

(中央社)