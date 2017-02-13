台人自駕遊九州出車禍 1死2傷

4名台灣人前往日本九州自駕旅遊，11日晚上7時許，在熊本縣宇城市往鹿兒島的公路上發生車禍，27歲研究生徐子惠送醫後於12日中午宣告不治。(圖擷取自tku.co.jp)

4名台灣人前往日本九州自駕旅遊，11日晚上7時許，自熊本縣宇城市往鹿兒島的公路上，在轉彎處撞上公路旁水泥牆，27歲研究生徐子惠頭部遭到嚴重撞擊，送醫後於12日下午1時40分宣告不治。外交部今天表示，外館已獲消息，正予以協助，相關情況稍後對外說明。

日本媒體報導，另2名分別為26歲跟27歲的男子，腰部和左肩也受到輕傷。目前當地警方還在調查車禍原因。

(中時電子報)