農會改選在即 台東查辦6件暴力及賄選案
農會改選在即，台東地檢署、台東縣警局及台東縣調查站今天上午聯合舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，台東地檢署表示，已目前已分6件選他案由檢察官積極查辦中，其中以語言暴力介入有1件，其餘5件皆為金錢賄選。
台東縣各鄉鎮地區農會選舉以台東地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會及太麻里地區農會較為激烈，分別有2至3位總幹事人選，賄選價碼已傳出有1票5000元。
檢察長王文德表示，金錢及暴力介入農漁會選舉不僅破壞選舉之公平性，助長惡質之不良選舉風氣，更侵害其他候聘人、候選人、農漁會及農漁民之權益，地檢署將全力動員檢、警、調、廉政人力，務必做到「全力查察賄選零容忍，使盡洪荒之力反賄、反黑金、反暴力」。
檢舉專線：0800-024-099按4 或 （089）361169
(中時)
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