情人節約會不落漆 易口舒推限量心型錠

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期間限定「Eclipse ®易口舒無糖薄荷錠-心型錠」約會不落漆，口氣持續清新，建議售價65元。（圖／台灣箭牌提供）

還在擔心情人節約會口氣不清新？台灣箭牌旗下「Eclipse ®易口舒」推出期間限定「Eclipse ®易口舒無糖薄荷錠-心型錠」，口含錠特製愛心形狀，外包裝印製「Love You」字樣，有勁爽薄荷、繽紛野莓口味2種口味，約會必備，即日起7-ELEVEN、全家超商及全聯福利中心通路同步販售，數量有限售完為止。

(中時)