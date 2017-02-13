詐！裸身SPA強銷商品 消保官令退費

圖為精油SPA示意圖，非當事人。(圖/本報系資料)

北市府主任消保官何修蘭強調，業者不得以買商品包課程方式規避美容瘦身課程退費規定。（王超群攝）

台北市消保官發現市場最新坑殺消費者的新形態！近來有多起消費者向消保官投訴，自己在裸身進行spa時，遭推銷精油商品，業者以實際體驗為名，鼓動消費者直接使用，卻混合產品買賣和瘦身美容課程，動輒4、5萬元，等到消費者想要退費時，業者完全迴避相關規定，又以商品已開封為由拒絕退費，消費者往往忍氣吞聲。主任消保官何修蘭強調，這種新形態手法必須依購買課程規定退費，業者不得規避。

張小姐和李先生都是這種新形態促銷手法的受害者，張小姐在街上接到SPA的優惠券，宣稱很划算可以享受精油課程，李先生則是在網路上購買票券。想不到，業者趁著消費者裸身SPA，身心輕鬆之際，強力推銷某種精油商品，並表示買商品送課程，一旦消費者心防被解除，接受這種精油商品，並且立即體驗後，最終買單時金額可能高達數萬元之譜。

張小姐和李先生希望退費時，困難重重，業者強調商品已經開封使用，拒絕退費。消費者向消保官申訴，何修蘭強調，這種新形態的手法，業者明顯是規避「瘦身美容定型化契約應記載與不得記載事項」的規定，假以購買精油商品附送課程的方式，趁「裸」打劫。她指出，很多消費者認為，業者的商品自己確實用了，而且價格也如同業者所稱，所以往往不了了之，因此消費者的吃虧「黑數」很多。

依規定，如果是購買瘦身美容課程，扣除已使用課程、拆封的附屬商品成本金額和不超過10%的手續費，業者必須退還其餘款項，但如果以貶售商品又立即體驗，既已拆封，業者就一毛不退，差異很大。何修蘭強調，市府已責成相關業者，須依購買課程的規定退款給消費者，不容業者規避。

(中時)