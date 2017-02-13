禽流感來了 這些行為要避免
禽流感疫情擴大，林口長庚毒物實驗室團隊今天說，禽肉、蛋類完全煮熟就安全，但有些民眾會用生雞蛋敷臉、吃生蛋沾醬、還會讓小孩接近鴿子玩耍，都是危險行為。
禽流感疫情擴大，花蓮禽場、宜蘭屠宰場和台南火雞場都淪陷，行政院已成立中央災害應變中心。
林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈上午受訪時表示，最近禽流感疫情，一般人只需將禽肉及蛋類完全煮熟即可安全食用，但很多民眾都會吃骨頭還帶血的白斬雞肉，應避免，骨頭最好煮到咖啡色相對安全。
譚敦慈說，應避免食用可能用生蛋的製品，如部份未加熱蛋製成的提拉米蘇、慕斯、卡士達醬、美奶滋，吃火鍋時不要用生雞蛋沾醬，也別再吃班尼迪克蛋、溫泉蛋、太陽蛋等。
有些人認為，用生雞蛋敷臉可以緊緻皮膚，譚敦慈也說，在禽流感流行季，用生雞蛋敷臉也是危險行為。有些人喜歡餵鴿子，或讓孩子近距離跟鴿子等禽鳥玩耍，看了都讓人捏把冷汗。
譚敦慈表示，根據美國疾病管制局建議，處理禽肉以及蛋類相關製品後，只需用肥皂及溫水洗手即可。砧板刀具餐具生熟應該分開，處理過生禽的用具用沸水燙洗。
有些民眾習慣上市場買零售蛋，譚敦慈說，選購非洗選蛋最好隔著塑膠袋或儘快以肥皂水洗手。非洗選蛋烹調前先清洗，買回的生禽肉可先燙煮一下再調理。
避免感染可能，譚敦慈說，應勤洗手，少去不通風、人多處也是自我保護的方法。不要揉眼睛、不要挖鼻孔、咬手指頭、打噴嚏務必罩住口鼻。1060213
(中央社)
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