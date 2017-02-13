防禽流感大爆發 花蓮加強防疫整備

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防範H5N6高病原性禽流感疫情擴大，花蓮縣政府除成立禽流感應變中心，今天上午也開會加強防疫整備，並要求各鄉鎮清查轄內養禽戶，提供消毒水給飼主進行消毒。

農委會動植物防疫檢疫局證實，首例出現在花蓮縣玉里通往三民的田間小路所拾獲1隻死亡幼鵝，經檢測分析，確診為感染H5N6高病原性禽流感病毒。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，花蓮地區提升防疫等級，原本執行周圍半徑3公里內禽場監測及管制，現在擴大到周圍5公里都要採樣檢測，監測頻度從每月1次提高至每兩週1次。在案例發生的地區，每天進行檢測。

此外，除水禽類，並新增陸禽也不能輸運出花蓮縣，直到2月21日止未有新疫情傳出，才會解除限制。

花蓮縣13鄉鎮也啟動清查轄內養禽戶，要求飼主進行消毒。

玉里鎮長龔文俊表示，玉里鎮三民里附近約有13處養鴨場，鎮公所清潔隊每天配合花蓮防疫所進行消毒，希望疫情儘快控制住。

吉安鄉長黃馨表示，吉安目前雖無疫情，但為防範於未然，已清查轄內養禽戶。登記在案的養禽戶共9戶，以飼養肉雞為主，其中1場蛋鴨場屬水禽戶，已主動關心，並提供消毒水予飼主進行消毒，避免可疑疫情傳播。1060213

(中央社)