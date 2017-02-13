數位印花潮物設計班好棒 助求職幫創業

為了替傳統紡織業注入新能量，北科大和勞動部攜手開班，培訓科技紡織產業人才，教民眾設計潮物、數位印花，讓「作品成為最好的履歷」，也可微型創業。

台北科技大學受勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託，辦理「科技紡織產業人才培訓據點」，今天舉行啟動記者會，未來預計培育超過300名數位印花相關的科技紡織產業人才。

科技紡織產業人才培訓中心將於3月開辦「紡織數位印花設計師專業技術班」、「潮物商品設計師養成班」，每班各培訓30名，限定無勞保資格民眾報名，政府補助8成以上學費，讓轉職民眾多一項選擇。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署訓練推廣科科長胡伯堯表示，傳統紡織常給人高污染、高勞力密集等印象，最新的數位印花技術和傳統技術相比，具有低污染、節省人力成本等特性。

為鼓勵失業或想轉業的民眾加入科技紡織產業，胡伯堯指出，民眾參加這兩個培訓班，政府將補助8成學費，民眾只需自費2成（約新台幣1萬元），中高齡、原住民等特定族群可享全額補助，還有機會申請生活津貼，讓培訓期間無後顧之憂，培訓班結束後，政府還會協助學員媒合工作。

培訓中心計畫主持人葉宗倫指出，課程兩個月期間包含180小時學術科課程，涵蓋開發設計、技術製程、產品行銷到上市營運等，包括設計新品、熟悉技術、建置網站，甚至運用電商眾籌營運等，透過一條龍的模式，讓學員擁有多項專長技能，「作品就是最好的履歷，上市獲利就代表成績」。

葉宗倫表示，完全無基礎的民眾，可選擇「潮物商品設計師養成班」，讓民眾從無到有，透過理論和實作，成為潮物商品設計師；而「紡織數位印花設計師專業技術班」獨創引進11項專業設備，可因不同布料或軟硬材質選擇適合的印刷設備，適合有設計基礎的民眾參加，預估學員培訓後，平均薪資至少可加薪5000至1萬元，還可投入微型創業。1060213

(中央社)