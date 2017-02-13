預防流感禽流感 新北傳授7大絕招
新北市府衛生局提醒，近期大陸地區H7N9流感病例持續增加，打疫苗、勤洗手、戴口罩、掩口鼻、速就醫、好作息、多休息，是預防流感的7大絕招。
市府衛生局疾病管制科長許玉芬表示，人可能因接觸到受感染禽鳥的排泄物，或吸入其糞便乾掉後的懸浮微粒而感染。
衛生局呼籲，計劃出國旅遊的民眾及大陸台商，應加強個人衛生習慣，並注意肉品、蛋類須煮熟；來路不明的禽鳥，勿買、勿養、勿接觸。
許玉芬表示，打疫苗、勤洗手、戴口罩、掩口鼻、速就醫、好作息、多休息，是預防流感的7大絕招。
衛生局也與新北市609家醫療院所簽約，提供公費抗病毒藥劑，確保民眾就醫便利性，就醫資訊請上衛生局網站www.health.ntpc.gov.tw/好站連結/類流感就醫資源網，或新北市流感疫苗暨抗病毒藥劑合約院所動態查詢系統www.flumap.ntpc.gov.tw 查詢。1060213
(中央社)
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