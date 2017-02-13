開學日天寒 竹縣警局長窩心送學童暖包
13日是全國國中、小學開學日，為確保及維護新竹縣內136所中小學學子安全，縣警局長溫枝發今天清晨親自率警力針對全縣各級學校進行校園安全維護及護童勤務，並發送學童、家長暖暖包及宣導品，希望在開學第1天學童不會因天候寒冷而著涼，讓學童暖身又暖心。
警察局長溫枝發表示，為強化維護轄內校園安全機制，消弭校園事件，他近日在學校開學前，已要求各單位務必落實與教育機關、學校的通報機制，協助轄內各級學校安全環境檢測評估，強化校園聯繫及周邊巡查勤務，共同維護學生安全。
而今起開學後，警方則除了強化學校周邊治安死角巡邏，縣內國中、小及未設駐衛人員的學校，轄區警方於上、下學時段都會編排巡邏勤務，加強學校周邊守望，提升見警率。
溫枝發說，為守護學童安全，他已要求員警，在執行校園安全維護勤務時，都應本著關懷學生、同步陪伴以及為人父母之同理心，落實勤務，讓所有學生在上、下學的途中，都有一條平安的路。
由於近日寒流來襲，雖然氣溫在昨天已漸回升，但清晨氣溫仍然偏低，因此，今天清晨在護童勤務中，溫枝發也親自帶領警員在竹北市十興國小前，發送小朋友及接送家長暖暖包，讓家長、小朋友感受到警察伯伯的溫暖。
此外，縣警局也表示，為充實青少年法律常識及防制被害，這學期將分別配合新竹縣校外會及教育處，規畫高中（職）學校10場及國中（小）學學校117場的校園安全法治教育宣導活動，指派學有專精或實務經驗豐富的幹部，至各校作「反毒、反黑幫、反詐欺、反霸凌」等預防犯罪宣導活動與演講，希望有效提升青少年自我保護及法律認知。
(中時)
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