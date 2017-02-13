陸「兩彈一星」元勳任新民病逝 享壽102歲
據大陸中國評論網報導，被大陸稱為「航天四老」（屠守鍔、黃緯祿、梁守槃和任新民）之一的中科院院士任新民，昨日下午因病去世，享壽102歲。任新民過去被譽為大陸第一顆人造衛星「東方紅一號」的總舵手，更曾與錢學森等人共同獲頒「兩彈一星」勳章，是冷戰時期大陸相當重要的科技人才。
任新民，1915年出生於安徽省寧國，1934年考入位於南京的國立中央大學化工系，後在七七事變後，轉考入重慶兵工學校就讀，並於1940年留校任教。1945年獲公費赴美實習並轉入密西根大學就讀，最終於該校取得工程力學博士學位。1949年放棄在美的教學工作返回大陸，出任華東軍區軍事科學研究室任研究員，開啟他在大陸的國防科學研究生涯。並在1956年錢學森從美國返回中國大陸後，轉調新成立的火箭/飛彈研製機構「國防部第五研究院」，成為火箭部門的高階研究人員兼設計部主任。
在他的監督下，大陸首枚人造衛星「東方紅一號」順利於1970年4月從酒泉發射中心升空，動力來源的長征一號載運火箭亦是由他負責。1980年獲選為中國科學院院士、1985年被選為國際航太學院（International Academy of Astronautics）院士，更曾多次獲得勳章和榮譽，並於1990年成為大陸首批享有政府特殊津貼的科學家之一，1999年中共建政50週年時，與錢學森、朱光亞、鄧稼先和錢三強等23人獲頒99.9%黃金製成的「兩彈一星功勳獎章」，並被稱為「兩彈一星元勛」。
大陸近年來航太事業突飛猛進，都必須感謝這群在困難時期仍堅持研究的老科學家們，任新民院士除了研發火箭與人造衛星，改革開放後也逐漸轉往氣象觀測與通訊衛星領域，最終在1993年航天工業總公司高級技術顧問任上退休。如今與世長辭，「航天四老」總能再一次團聚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。