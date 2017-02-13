陸「兩彈一星」元勳任新民病逝 享壽102歲

大陸知名的火箭專家、「兩彈一星」元勳之一的任新民，昨日因病去世，享壽102歲。（圖/大陸網站圖片）

據大陸中國評論網報導，被大陸稱為「航天四老」（屠守鍔、黃緯祿、梁守槃和任新民）之一的中科院院士任新民，昨日下午因病去世，享壽102歲。任新民過去被譽為大陸第一顆人造衛星「東方紅一號」的總舵手，更曾與錢學森等人共同獲頒「兩彈一星」勳章，是冷戰時期大陸相當重要的科技人才。

任新民，1915年出生於安徽省寧國，1934年考入位於南京的國立中央大學化工系，後在七七事變後，轉考入重慶兵工學校就讀，並於1940年留校任教。1945年獲公費赴美實習並轉入密西根大學就讀，最終於該校取得工程力學博士學位。1949年放棄在美的教學工作返回大陸，出任華東軍區軍事科學研究室任研究員，開啟他在大陸的國防科學研究生涯。並在1956年錢學森從美國返回中國大陸後，轉調新成立的火箭/飛彈研製機構「國防部第五研究院」，成為火箭部門的高階研究人員兼設計部主任。

大陸當年知名的航天專家合照，（從左至右）包含黃緯祿、屠守鍔、錢學森、梁守槃、任新民、莊逢甘等人。（圖/中國航天科技微博）

去年年初，中共中央政治局常委劉雲山（圖左）前去拜訪任新民（圖右）。（圖/新華社）

在他的監督下，大陸首枚人造衛星「東方紅一號」順利於1970年4月從酒泉發射中心升空，動力來源的長征一號載運火箭亦是由他負責。1980年獲選為中國科學院院士、1985年被選為國際航太學院（International Academy of Astronautics）院士，更曾多次獲得勳章和榮譽，並於1990年成為大陸首批享有政府特殊津貼的科學家之一，1999年中共建政50週年時，與錢學森、朱光亞、鄧稼先和錢三強等23人獲頒99.9%黃金製成的「兩彈一星功勳獎章」，並被稱為「兩彈一星元勛」。

大陸近年來航太事業突飛猛進，都必須感謝這群在困難時期仍堅持研究的老科學家們，任新民院士除了研發火箭與人造衛星，改革開放後也逐漸轉往氣象觀測與通訊衛星領域，最終在1993年航天工業總公司高級技術顧問任上退休。如今與世長辭，「航天四老」總能再一次團聚。

(中時電子報)