撞死美國知名學者 公車司機緩起訴

美國知名心理學教授布里吉曼去年訪台，卻在穿越馬路時遭行駛在公車專用道的公車撞上而喪命。考量雙方已達成民事和解，北檢處分侯男緩起訴1年。(圖取自UC Santa Cruz，UCSC)

美國知名心理學教授布里吉曼(Bruce Bridgeman)去年訪台，卻在穿越馬路時遭行駛在公車專用道的公車撞上而喪命。台北地檢署調查，侯姓公車司機當時雖依綠燈號誌行駛，但未注意人行道上的行人而致生憾事，考量雙方已達成民事和解，今日處分侯男緩起訴1年，須支付公庫新台幣2萬元。

布里吉曼原任職加州大學聖克魯茲分校(UC Santa Cruz，UCSC)，去年7月來台進行亞洲巡迴演講，下榻北市仁愛路福華飯店。

去年7月10日上午，布里吉曼獨自離開飯店外出觀光沿復興南路往北走，自行人穿越道穿越仁愛路時，不察路口號誌為紅燈，亦不察仁愛路僅有一線「公車專用道」是西向東，僅轉頭觀察右方來車，慘遭左方開來的台北客運651公車撞上，因而頭部重創不治。

北檢依據鑑定報告，認定侯姓公車司機行駛時確實是綠燈，但未禮讓人行道上的行人，仍有過失，審酌兩造達成民事和解，對肇事司機給予緩起訴。

(中時)