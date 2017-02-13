MLB》查普曼：很意外馬林魚想簽我

查普曼坦言，當初馬林魚加入搶人戰局，讓他相當意外。(美聯社資料照)

「古巴火球男」查普曼(Aroldis Chapman)去年替小熊奪下冠軍後，簽下一紙後援投手史上最大合約，重返洋基懷抱，不過起初他投身自由市場，一度傳馬林魚可能達陣，不過美媒13日《Newsday》報導，查普曼表示他「從未想過去洋基以外的球隊」。

「我一直告訴經紀人，回洋基是我的首選，」查普曼去年以五年8600萬美金回鍋洋基，而當時馬林魚開出的價碼，只比洋基少100萬，且佛羅里達不課稅，兩者合約總值相近，加上他們離查普曼邁阿密老家很近，看似占盡優勢，卻仍無法打動查普曼，「我很意外馬林魚這麼積極想簽我，但我一直很想回洋基。」

為何「專情」洋基？查普曼解釋，「從我去年第一天來這春訓，他們對待我的態度，我所受到的關注度，還有球隊上下的風格，都讓我感覺很自在，這對我來說很重要，也是我想回來的理由。」如今馬林魚老闆羅瑞亞喊賣球隊，查普曼看來會更加慶幸，當初選擇了相對讓人安心的洋基。

(中時電子報)