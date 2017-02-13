NBA》三節落後16分 活塞不可思議逆襲暴龍
打完前三節落後16分的活塞，卻在第四節發動強烈反擊攻勢，尤其是最後13.2秒波普的超前三分彈，幫助底特律大軍102比101擊敗暴龍，完成驚天逆襲戰役。
活塞只在第一節和第二節曾短暫取得領先局面，此後就只能在後面苦苦追趕，半場結束落後6分，甚至迪羅薩在第三節投進準壓哨球，將雙方差距擴大至82比66。
決勝節，作客的活塞軍團展開反撲，靠著團隊默契逐漸追回失分，德拉蒙禁區內爆扣94比97，波普中距離跳投99比101，暴龍羅瑞隨後9呎跳投失手，艾許史密斯抓下籃板，將球傳給埋伏在三分線外的波普，由波普投進石破天驚的逆轉超前的三分球，暴龍連續喊了兩次暫停布署最後一擊，可惜迪羅薩沒能在槍響時破網，只能飲恨吞下2連敗。
活塞憑藉著第四節的36比19攻勢扭轉劣勢，進而在美國境外的多倫多拿下本季第26勝，在東區與公牛並列第七。
活塞兩大先發主力魯爾與雷吉傑克生表現欠佳，反倒是替補的哈里斯、艾許史密斯與史丹利強生有著絕佳表現，尤其是哈里斯13投9中，攻下全隊最高24分，艾許史密斯15分，籃板與助攻各5，史丹利強生砍進三顆三分球，挹注11分，板凳球員合力貢獻52分，比先發球員來得多。致勝英雄波普21分，馬可斯莫里斯11分，德拉蒙10分、18籃板。
各項攻守統計數據全面占優的暴龍，沒想到可望輕鬆到手的勝利就在眼前溜走，諸將不敢置信，但後悔也沒用，只能怪自己太過輕忽對手的反擊力量。迪羅薩26分，瓦蘭丘納斯17分、9籃板，狄馬卡洛與羅瑞各15分。
(中時電子報)
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