陸誠實男撞壞BMW 反獲車主資助讀書
中國大陸1名男學生騎電動自行車時不慎撞壞BMW轎車後，因為表現誠實，車主不但沒要求賠償，反而因學生家貧而資助讀書。
河南大河報報導，當地新密市1輛名貴BMW轎車9日遭撞壞，當時有自稱是學生的人在車身留下道歉信，承認騎電動自行車時不小心撞壞轎車。
這名學生還把打工賺來的人民幣311元放在信內，暫作賠償。
報導表示，寶馬車主薛戰民看到道歉信和錢後，被學生誠實的舉措深深打動，產生了資助這名學生的念頭。
為此，他向當地警方求助，希望找到這名學生，一方面把錢還給對方，另一方面想資助學生讀書。經市宣傳部和警方的協助下，這名學生終於被找到，他叫陳奕帆，是新密市第二高級中學的學生。
車主派遣女兒到陳奕帆家裡，贈送1萬元給他，以作資助。據說，起初陳奕帆一再拒收，其後在市官員及警員的勸說下，終於接受了。
但他說，等賺到錢後，一定會把所欠的修車費還給薛戰民。
報導稱，陳奕帆的父母親都在外打工，家裡只留下他和祖父母，家裡經濟條件不太好，他一直想打工賺錢減輕家裡的負擔。
今年放寒假，他找到送外賣的工作。5日凌晨3時許，他在送外賣期間接聽送單電話時，不小心撞上路邊1輛驕車，把倒車鏡撞壞了。
他其後寫了一封道歉信，然後把身上所有的錢都包在信裡，用膠帶貼在驕車的把手，希望求得車主原諒。
陳奕帆說，當他第二次回到現場想再貼上道歉信和錢時，才看清撞壞的是一輛BMW，當時特別害怕，不敢對家人說，增加家裡的經濟負擔。
但他記下了BMW車主留在車上的手機號，打算等以後賺錢了，再聯繫對方還錢，卻沒想到事件經媒體報導後，全城都在找尋他，自己被嚇得吃不下、睡不著。1060213
(中央社)
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