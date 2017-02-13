葛萊美獎 愛黛兒奪最佳年度歌曲

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英國鐵肺歌后愛黛兒（Adele）今天以「Hello」一曲贏得第59屆葛萊美獎最佳年度歌曲獎。

愛黛兒擊敗的勁敵包括美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）、創作歌手麥克波斯納（Mike Posner）、加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）及丹麥的盧卡斯葛拉漢樂團（Lukas Graham）。

愛黛兒稍早也榮獲最佳流行歌手獎，並以「25」贏得最佳流行專輯獎。（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)