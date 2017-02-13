台南火雞場驗出禽流感 防疫強度加倍
台南市六甲區一處火雞場驗出禽流感病毒陽性反應，台南市政府昨天召開動物疫災緊急應變會議，將防疫層級提高為一級開設，市長賴清德也將前往其他養禽場訪視防疫狀況。
台南市六甲區的一處火雞養殖場在7日至9日出現異常大量死亡情形，昨天確診為禽流感病毒H5N2及H5 N6陽性，賴清德隨即召開緊急應變會議，會中決定防疫層級提高為一級開設，由賴清德擔任指揮官。
市府指出，防疫作為除加強移動管制外，也增加監測頻度及範圍。原規定1公里內禽場每月監測1次，1至3公里加強疫情調查；提高為案例場1公里內禽場全部移動管制，每半個月採樣1次，持續3個月。
市府指出，案例場1至3公里內禽場全部移動管制，須經首次檢測無病毒存在後才可屠宰上市，半個月後再監測1次。後續每個月採樣1次，共持續3個月。3至5公里內針對鴨場採樣，其餘加強臨床訪視，查有異樣則採樣送檢，檢測無病毒存在後才可屠宰上市，每個月採樣1次，共持續3個月。
市府指出，衛生局並已針對此案的相關業者及工作同仁共16人進行健康追蹤及自主管理，至今健康情形良好。
賴清德今天中午將到柳營區的一處養禽場視察防疫工作，要求每個禽場依照生物安全標準作業程序進行消毒防疫及飼養。1060213
(中央社)
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