北韓射彈 南韓促聯合國安理會因應
南韓外交消息人士今天就北韓昨天試射彈道飛彈「北極星」第2型表示，南韓政府醞釀透過聯合國安理會加以應對。
南韓聯合新聞通訊社報導，聯合國安理會有關決議明確禁止北韓利用彈道飛彈技術進行發射活動。
南韓政府透過駐聯合國代表正和美國等盟國、安理會常任理事國等進行非公開協商，力促安理會提出北韓射彈應對方案。安理會可能最早於當地時間13日召開會議，商討應對方案。
報導稱，南韓青瓦台國家安保室長金寬鎮昨天與美國國家安全顧問佛林通電話，強烈譴責北韓試射彈道飛彈，並商定保持緊密合作，為應對北韓挑釁尋求所有可行方案。1060213
(中央社)
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