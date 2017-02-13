享用甜點不要負擔 弘光邀金牌師父開課

弘光科技大學開辦高中職老師幸福點心研習營，邀請國際西點競賽金牌獎得主陳德勝（右）授課，指導如何製作健康甜點，沒想到報名超熱烈。中央社記者郝雪卿攝 106年2月13日

喜歡甜點又擔心熱量高嗎？弘光科技大學開辦高中職老師幸福點心研習營，邀請國際西點競賽金牌獎得主陳德勝授課，指導如何製作健康甜點，沒想到報名超熱烈。

弘光科大營養系主任王雪芳表示，一月舉辦營養教育研習，200多名高中職老師參加，反應熱烈，有學員反映希望理論可以兼顧實務，做點心也可以考慮到營養跟熱量，因此特別開辦幸福甜點研習營，原本預定20個名額，沒想到人數一下子額滿，甚至暴增到80個人，考量到教學品質、場地限制，經過篩選，最後增額錄取，30人一起上課。

王雪芳說，參加學員包括高中職的主任、餐飲科、家政科、幼保科老師等，高中職老師著重在技術原理方面，但其實製作甜點也需注意營養標示，幸福甜點研習營結合健康概念，特地請陳德勝設計減糖配方，減少吃甜點的熱量負擔。

陳德勝在課程中示範製作巧克力燒烤乳酪、繽紛馬卡龍、風雅抹茶卡丁娜等3種甜點，老師一邊講解製作過程，學員一邊拿著講義仔細聆聽，同時不斷猛抄筆記，甚至還拿出手機錄影，擔心錯過每一個環節，講解結束後，才由學員分組親手製作甜點。

陳德勝說，這次教的甜點經過改良減糖20%，比較沒有那麼甜，以巧克力燒烤乳酪來說，純巧克力比較苦，吃起來比較不會膩，另外馬卡龍、風雅抹茶卡丁娜，則利用橙酒或是比較偏酸的食材替代，讓甜點吃起來不會甜、不會膩，「這種比較進階的甜點，高中職老師學會後，運用在教學上或是帶社團，學生學起來比較有動力。」1060213

(中央社)