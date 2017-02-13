撞死美國教授布里吉曼 公車司機緩起訴
美國生物心理系知名教授布里吉曼去年7月受邀來台演講，遭台北市公車撞擊身亡。台北地檢署今天偵結，審酌兩造和解，公車司機侯智南有過失，給予緩起訴須繳公庫新台幣2萬元。
布里吉曼（Bruce Bridgeman）受台北醫學大學邀請訪台演講，去年7月10日上午留妻子在下塌飯店，自行出門散步時，走到台北市復興南路及仁愛路口，遭公車撞擊，當場死亡；原訂10日下午赴北醫演講無法出席，校方感到不捨。
警方表示，仁愛路為單行道，但公車專用道是唯一合法逆向，布里吉曼可能不清楚道路規劃，加上公車司機未注意，才發生意外。檢方相驗遺體時，布里吉曼的妻子難過落淚，並未提告。
美國有線電視新聞網（CNN）網站2013年6月報導，布里吉曼患有視力障礙「立體盲」（depth perception），已接受3D立體電影技術協助治療；他的兩眼向外側偏轉，無法同時對單一影像產生立體視覺。因此當他望向樹林時，只看到1個綠色色塊，必須前傾近看，才能分辨物體遠近。
台北地檢署檢察官依據鑑定報告，公車司機行駛時確實是綠燈，但沒有禮讓人行道上的行人，仍有過失，審酌兩造達成民事和解（金額已簽保密協定不公開），對肇事司機給予緩起訴1年，須支付公庫新台幣2萬元。1060213
(中央社)
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