救國團志清大樓判還 親民黨團：追黨產要公正透明

國有財產署指控救國團長期占用位於台北市松江路的「志清大樓」，打官司索討。最高法院維持高等法院見解，判救國團除需還屋，另須回溯從100年8月5日起，按月給付租金新台幣76萬多元，全案定讞。圖為志清大樓外觀。中央社 106年2月10日

最高法院判定救國團使用的「志清大樓」應返還國家，黨產會24日也將召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。對此，親民黨團表示：救國團的成立有其歷史背景，從成立開始就獨立於政黨之外，參加救國團的活動，更是許多四、五、六年級生共同回憶，親民黨團主張，國產該還就還，但追討國民黨黨產也應就事論事、兼顧程序正義，不能無限上綱。

親民黨團認為，過去，救國團對培養青年的貢獻不能抹煞，成立60多年以來，提供青少年教育性、公益性、服務性、健康性方面的輔導，培育許多優秀青年。

親民黨團強調，救國團的成立有其歷史背景，不論是稱為「三民主義青年團」或是「中國青年反共救國團」，都是為國家訓練、培養人才，並不是為政黨培養人才。

親民黨團認為，救國團若有占用國家的財產，「該還就要還」，但追討國民黨黨產要公正透明，合情合理，兼顧社會安定和諧，而不該以清算鬥爭的報復心態為之。如此才符合國家的利益，和多數民眾的期待。

(旺報)