驚！愛黛兒表演中斷喊停 致敬喬治邁可流淚
第59屆葛萊美音樂獎今上午在洛杉磯舉行，典禮邀請英國靈魂歌姬愛黛兒（Adele）獻唱，致敬去年底逝世的英國流行歌手喬治麥可，美聲、高水準的愛黛兒演唱《Fast Love》時，她不滿自己演出失誤，突中斷、要求重來，並表示：「我不能把這場演出搞砸」，力求完美的愛黛兒，最後再次演唱，表演完畢時臉上還流著眼淚。
英國流行歌手喬治麥可以《Last Christmas》等歌紅遍大街小巷，但卻在去年聖誕節過世，享年53歲。愛黛兒在葛萊美獎獻唱喬治麥可的《Fast Love》，演唱一半時，愛黛兒卻突喊卡，演出因此中斷，正當全場傻眼時，愛黛兒道歉表示，希望這場致敬偶像的表演零差錯，要求完美的她，心情恢復平靜後，再重新演唱，歌聲果然更加渾厚嘹亮。
愛黛兒真摯表達對於致敬喬治麥可演出的重視，愛黛兒演唱完畢後，臉上還流著眼淚，在台下的珍妮佛洛佩茲、蕾哈娜等歌手，也起身替她鼓掌，氣氛相當感人。
(中時電子報)
關鍵字：愛黛兒
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