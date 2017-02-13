祝妳壞孕？中市踢館北市新生兒補助

台中市社會局長呂建德表示，台中市托育一條 龍政策，創造保母就業機會，但台北市「祝你好孕」卻讓媽媽在家帶小孩，其實是「祝你壞孕」。（盧金足攝）

全台托育政策大車拚！台中市府社會局長呂建德今天（13日）在市政會議報告托育政策時表示，台北市推動「祝妳好孕」是補助新生兒媽媽經費，媽媽有1年半時間在家照孩子。但據研究，經過1年半就很難重回職場，其實是「祝妳壞孕！」新北、桃園和高雄興建公立托兒所，緩不濟急，台中市以托育一條龍政策，讓平價托育率高達20.73%，高居6都第一。

「這種祝你好孕，但其實是祝你壞孕！」呂建德說，台北市是補助新生兒媽媽經費，媽媽有1年半時間在家裡，出來職場就斷層，而新北市蓋一間公立托兒所要2000萬元經費，但只能托兒80人緩不濟急。

呂建德指出，台南市公設托兒所家數掛零，高雄市和新北市、桃園市一樣都是興建公立托兒所，但都緩不濟急，台中市推行協力保母，不只能讓媽媽出門工作，也增加保母就業機會，目前平價托育涵蓋率以20.73%全國最高，小朋友送托，變成就業的良性循環。

呂建德強調，台中市補貼的托育策，如果一家有兩個小朋友，就是創造兩個工作機，這是良性循環的社會投資，在少子化供給面時，托育就業逆勢成長，所以能成為很多年輕人要來台中市的移居城市。

市長林佳龍會後受訪時表示，台中平價托育受衛福部肯定，但公立托兒所也要持續興建，對其他托育方式都取其優點，「台中經驗」可以輸出，台中的協力中心和保母做的不錯，大家互相參考。

(中時)