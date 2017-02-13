環狀線施工 板新路16到28日晚間11時雙向封閉7小時

我要評比

捷運環狀線工程如火如荼進行，施工單位正進行板橋板新路板新站的土開吊料及捷運高架排水施作、隔音牆組立、鋼構件補漆、中央分隔島復舊作業，規畫16日起至28日止，夜間11時至隔日6時採階段性封閉板橋區板新路（中山路一段與板新路口至板新路93巷）雙向車道，遇雨順延)，提醒車輛配合現場義交指揮減速通行並改走中山路、文化路等替代道路。

(中時)