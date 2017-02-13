情人節添浪漫！看「麗莎」和「卡斯柏」遊巴黎

《麗莎和卡斯柏我的小巴黎特展》重現巴黎著名景點艾菲爾鐵塔。（林宜靜 攝）

今年情人節你會在哪座城市度過呢？談到法國巴黎，大家印象中會想到艾菲爾鐵塔、羅浮宮，但你知道嗎？風靡全球的「麗莎和卡斯柏」也是出生法國的繪本喔！明（2月14日）就是西洋情人節，除吃大餐外，情侶、好友們也可來華山看展增添浪漫喔！

法國巴黎在全世界如此多的城市之中，提到「浪漫」絕對是劃上等號的一座城市！《麗莎和卡斯柏》是由法國巴黎的畫家夫妻檔Anne Gutman及Georg Hallensleben所共同創造出來的繪本角色，可愛的兩位小角色，宛若他們兩位夫妻的翻版。

《麗莎和卡斯柏我的小巴黎特展》中也能看到許多作者手繪珍品。（林宜靜 攝）

這本繪本的背景是「法國巴黎」，而巴黎想必是許多人心中最期待與情人共度的城市之一！在2015年全球十大約會城市調查中，巴黎榮登排行榜第一名。《麗莎和卡斯柏我的小巴黎特展》將凱旋門、艾菲爾鐵塔等法國巴黎最浪漫的六大景點，都在台北華山中看得到。

而與最愛的人一起登上艾菲爾鐵塔或是到塞納河情人橋鎖上兩人的愛情，是許多人心底最浪漫的夢想。此外，展場內更展出繪者Georg Hallensleben特為展覽繪製的全新畫作《夜晚的羅浮宮》與《春暖花開的艾菲爾鐵塔》，兩幅珍稀的作品全球首次曝光，將在展場中展示。

麗莎和卡斯柏特展重現繪本經典巴黎浪漫場景，透過兩位小淘氣純真的模樣、簡單真摯的友情、溫馨的故事，形影不移的兩位將帶領各位探索巴黎這座浪漫城市，不用遠赴法國即可將一生不可錯過的浪漫景點盡收眼底。

今年情人節特別推出「麗莎和卡斯柏情人月」活動，自2月14日起至3月19日止，不管你是情人、朋友或是好哥們，只要兩人一組在展場中合照並完成指定任務，有機會獲得麗莎和卡斯柏玩偶一對！歡迎大小朋友趁著佳節來看展增添浪漫情趣喔！

(中時電子報)