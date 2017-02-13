國民黨主席競選連署 詹啟賢：目標2萬份以上
投入國民黨主席選戰的前副主席詹啟賢，13日上午被問到連署表格已公布，會如何規畫連署？他表示，在各縣市都有聯絡人，連繫架構已完成，雖沒有黨員名冊，但各地負責人多少都知道黨員的連繫管道，已經開始連署。由於3%的連署門檻大概在1.2萬份左右，詹說能到2萬多份是必要的，但當然衝高愈多愈好。
詹啟賢13日上午參加yahoo奇摩網路直播節目「彭博士觀風向」，錄影前受訪作上述表態。
詹也被問到，前一天他宣示要角逐2020年總統大選，他認為，如果選黨主席和總統一氣呵成，效果最好，回頭看國民黨過去幾次選舉，如果選黨主席、總統都是同一個人，選舉過程比較平順。他也希望其他候選人有這種決心志向，帶領國民黨一路衝到2020。
另外，由於馬辦發言人徐巧芯將兼任郝龍斌陣營發言人，是否會認為馬在挺郝？詹啟賢表示，依馬前總統的高度，應該不會在這種情況下表達什麼，至於徐巧芯個人的選擇，過度詮釋是不必要的。
(旺報)
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