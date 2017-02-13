傅崐萁：川普恐使兩岸成第3次世界大戰開端

傅崐萁認為川普可能會為了美國利益而發起戰爭。（中時資料照／洪肇君攝）

狂人川普（Donald Trump）當選美國總統後，一舉一動皆受到全球關注，深怕他「狂」起來，造成什麼危機；花蓮縣長傅崐萁就認為，川普如果煽動台灣和大陸間的關係，兩岸搞不好就成了第3次世界大戰的開端。

傅崐萁日前接受《新新聞》專訪時提到，自己早預告過川普肯定當選，因為從上世紀以來，抗著民族主義大旗的政治人物從來沒輸過，像是近期就有大陸國家主席習近平、日本首相安倍晉三，以及用「台族打華族」的總統蔡英文。

不過，傅崐萁表示，搞民族主義前必須先搞保護主義，他覺得為了解決美國失業問題，川普會發起戰爭，「沒有一件事會比這樣更快振興經濟。」傅以亞洲為例，若此地區發生戰爭，生產線停擺、資金全撤出，最大的受益者將是美國。

至於美中間的微妙關係，傅崐萁說他們不需要對抗，因為只要川普煽動兩岸關係，台灣和大陸自然會刀劍相向，到時第3次世界大戰，搞不好就是從台海開始。傅崐萁更指出，美國向以自家利益為優先，兩岸要是發生戰爭，美國絕不會助台一臂之力，因為若是如此，美國本土恐遭受飛彈攻擊。

因此，傅崐萁覺得對台灣最有利的情形，就是兩岸維持現狀，反正存在模糊空間的一中各表，雙方本來就都能接受，沒必要將其戳破；傅也忍不住提醒，蔡英文若再沒智慧下去，真的會出大事。

(中時電子報)