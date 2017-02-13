廢核大遊行 311北高台東同步登場

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全國廢核行動平台13日在總統府前宣布，3月11日在台北、高雄、台東同步舉行「非核低碳 永續能源」大遊行。（鄧博仁攝）

全國廢核行動平台今天在總統府前凱道召開記者會，宣布3月11日在台北、高雄、台東同步舉行「非核低碳 永續能源」大遊行，其中台北場在凱達格蘭大道，高雄在高雄市勞工公園廣場：台東是鐵花行人徒步區。

(中時)