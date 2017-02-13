德國男子開車30天 從廈門開回德國

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1名德國籍男子去年6月17日到7月17日開車從中國大陸福建省廈門開到德國小鎮沃茲，歷時30天，行程1萬4000公里，途經中國、哈薩克、俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和德國等國。

大陸廈門網報導，這名中文名叫「蘇穩棟」的德國人帶著妻子與女兒，一家三口花了30天才從廈門回到德國。

報導指出，除去沒有開車的7天，平均每天行駛580多公里。單日行程最長的一次是從廈門到重慶，行駛1200公里，總油費約1000歐元（約新台幣3萬3000元）。

蘇穩棟在中國大陸工作，在廈門居住了3年，為了這趟「橫跨歐亞大陸」的旅行，光籌備就花費1年。

報導提到，蘇穩棟這趟旅行中在後車廂內準備了3箱生活必需品，夠3人的3天食物儲備、必備工具和衣服。每個箱子裡都夾有1張中、英、俄3語說明。

蘇穩棟說，這份3語說明是為了通關檢查時，使當地人能明白，避免誤會。

提到旅途過程，蘇穩棟說，一家人曾在吐魯番的餐廳遇到熱情的大叔請客；在哈薩克時買不到汽車保險，一名當地人更開車帶著他們他們走了30多公里；到了俄羅斯，找不到預訂好的旅館，還是在一名士兵的指引下，才安全到達目的地。

回想旅途種種，蘇穩棟直說，最美的風景是人，「幫助過我們的人，太多了。」1060213

(中央社)