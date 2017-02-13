北韓射彈 南韓軍方稱是冷發射

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南韓軍方今天表示，北韓昨天試射的飛彈，使以「冷發射」系統發射。冷發射系統讓飛彈在發動機點燃前，先由壓縮氣體推進。

路透社報導，1名南韓軍方的消息來源告訴路透社，北韓飛彈是一款新型的固體燃料中程飛彈，並使用了潛射彈道飛彈的技術。

北韓今天宣布，他們昨天成功試射一枚新型中遠程彈道飛彈，聲稱其飛彈技術獲得更進一步的發展。

法新社報導，國營的北韓中央通信社（KCNA）指出，領導人金正恩「對能擁有另一種極具威力的核攻擊工具感到十分滿意，這意味帶給國家更多選項的能力。」

南韓國防部先前表示，這枚飛彈是昨天於北韓西部城市龜城（Kusong）發射，往東飛行約500公里後掉入日本海。

北韓中央通信社所發布的照片顯示，金正恩面帶微笑，在發射地點的指揮中心觀看飛彈升空，身旁還圍繞許多歡欣鼓舞的士兵與科學家；報導並指金正恩「親自指導」昨天試射的準備工作，並描述昨天試射的是一枚地對地中遠程「北極星2型」（Pukguksong-2）飛彈，為新型的戰略武器系統。

北韓中央通信社指出，飛彈是由固體燃料發動機推進。據位於首爾的國營智庫「外交事務與安全研究所」專家表示，使用固體燃料的飛彈相較傳統的液態燃料飛彈，將大幅縮短裝填燃料時間。

智庫專家表示，這種飛彈在衛星監控其發射前將更難被偵測到，因為僅有很短的預警時間，這讓對手面臨更大威脅。（譯者：中央社陳亦偉）1060213

(中央社)