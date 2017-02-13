體育署地下室冒濃煙 幸無人傷亡

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(中央社記者朱則瑋台北13日電)台北市消防局今早10時獲報，在體育署地下二樓有雜物起火燃燒，濃煙不小，幸無人傷亡，消防人員迅速撲滅火勢，詳細起火原因仍待查。

北市消防局表示，該處燃燒面積雖然不大，火勢很快撲滅，但由於位在地下室通風不易，目前還在進行排煙任務，避免進入地下室的民眾被濃煙嗆傷。1060213

(中央社)