防禽流感 屏東設簡易消毒站

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禽流感拉緊報，屏東的動物化製場因接收染禽流感禽隻的化製，屏東縣這兩天將在化製場旁設簡易消毒站消毒運禽車，此外，將加強監控高風險區的禽場。

屏東家畜疾病所表示，位於長治鄉和鹽埔鄉的動物化製場有接收外縣市染禽流感禽隻的化製，為防範禽流感的流入，這兩天將在化製場旁設簡易消毒站，對於進出化製場的運禽車進行消毒。

防治所表示，去年入冬來屏東就啟動機制，加強各項防疫措施，包含動員各產業團體、獸醫師公會及地方防疫單位等人力，到今天並未有發生禽流感疫情。

防治所指出，已持續加強高風險區域養禽場監控及消毒，主動監測採樣243場、禽場疫情訪視2816場次、養禽場舍消毒375場及禽場周邊區域消毒4214場次、發放消毒水供養禽戶自主消毒1832桶，並提供養禽戶免費禽舍消毒服務等。

防治所表示，14日起，對於禽場密集的高風險鄉鎮如萬丹、鹽埔、屏東市和竹田鄉等，將再度加強監控和消毒。

屏東縣農業處長黃國榮呼籲養禽業者，應盡速依照「屏東縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告非開放式養殖，提升生物安全防範，才能根本防治禽流感發生。

防治所表示，養禽場禽隻如有攝食量、飲水量、產蛋率下降或異常死亡等情形時，請儘速通報動物防疫機關即時處理，養禽業者應避免前往疫區國家的禽場進行參訪或有接觸動物行為，如有，返國後應更換衣物、淋浴並徹底消毒，並於1週後才可再進入動物飼養場，以防杜疫情。1060213

(中央社)