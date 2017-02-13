台人遊日車禍傳1死 外交部：正予協助

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傳出台灣旅客駕駛的汽車在日本九州發生車禍，造成1死2傷，外交部今天表示，外館已獲消息，正予以協助，相關情況稍後對外說明。

日本媒體報導，前晚有台灣旅客駕駛的汽車在九州熊本縣往鹿兒島的公路上發生車禍，車上4名旅客中，27歲研究所學生徐子惠頭部遭撞擊，送醫後於昨天中午宣告不治。另2名分別為26歲跟27歲的男子受到輕傷。

外交部發言人王珮玲對此表示，外館正予以協助，相關情況外交部稍後將對外說明。1060213

(中央社)