美籍老師單車環島 誤上國道受罰

一名美國籍在台補習班教師今天騎單車環島時，不慎騎上國道5號，警方獲報後前往引導，並依道路交通管理處罰條例開罰。

國道公路警察局第九公路警察大隊說，上午有用路人通報，國道5號北上32公里處，有民眾將單車騎上高速公路，員警獲報後立即驅車前往處理。

警方表示，經查這名騎上是台南一家私立補習班短期居留的美國籍英文教師，因單車環島、路況不熟，才誤上高速公路。警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰，可處以新台幣3000到6000元罰款。1060213

(中央社)