老爺爺慷慨解囊 捐紙桌椅方便孩子閱讀

高齡73歲的鄭武揚到彰化家扶中心二林服務處要認購「古仔燈」，看到小朋友使用超大木桌，自掏腰包購買紙製桌椅給小朋友使用。

家住台中市的鄭武揚爺爺在元宵節假期時跟家人一起走春，鄭爺爺看到彰化家扶中心正在舉辦「古仔燈」義賣活動，特別和家人一起來到彰化家扶中心二林服務處要認購「古仔燈」，捐錢幫助家扶中心的弱勢兒童。

不過鄭爺爺來到服務處時，看到小朋友在服務處為孩子設置的兒童圖書室，裡頭的木桌太高，不適合小朋友坐著閱讀，於是起心動念，決定要幫小朋友換桌椅。

彰化家扶中心二林服務處今天就收到10箱包裹，工作人員打開之後才發現是紙製的桌椅，原來是鄭武揚爺爺回到家後立刻訂購紙桌椅，希望兼具環保又實用的紙桌椅可以擺放在圖書室內，方便小朋友閱讀。

1名就讀國小5年級的小志說，原本不相信紙製作成的桌椅可以承受他的重量，以為他會把桌椅坐壞，沒想到坐起來很舒服。

彰化家扶中心二林服務處督導林惠媚指出，對這些孩子來說，使用紙桌椅是新的體驗，孩子們也謝謝爺爺慷慨解囊，讓他們可以使用新的紙桌椅，增加閱讀的樂趣。1060213

(中央社)