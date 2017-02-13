防範禽流感 民眾餵鳥最重可罰6000元

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台南一處火雞場雞隻檢體確診禽流感，台北市環保局為防範疫情擴散，今天上午前往禽鳥聚集的中正紀念堂消毒、打掃，也呼籲民眾勿擅自餵食，否則依法可處最重新台幣6000元罰鍰。

農委會防檢局昨天表示，台南一處火雞場發生火雞暴斃事件，11日火雞檢體確診是H5N6亞型高病原性禽流感，以依標準程序執行防疫處置工作。

由於台北市有多處公園禽鳥聚集，不少民眾也有餵食的習慣，環保局今天派員前往中正紀念堂自由廣場噴灑消毒水，並將地板上的鳥糞刮除，也派員持宣導看板，呼籲民眾不要餵食鳥類。

環保局簡任技正楊維修表示，依照過去投訴經驗，轄內中正紀念堂、華山文創園區、大安森林公園、青年公園等14處公園都有鳥類聚集，將針對這些重點區域定時消毒、打掃。

楊維修也說，針對餵食鳥類的民眾，去年一共稽查2486次、勸導51次、告發1次，若屢勸不聽者將依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。1060213

(中央社)