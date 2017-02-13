上海公車自撞 駕駛身亡

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上海松江17路公車昨天晚間失控撞到路邊電線桿，吳姓公車駕駛受重傷，送醫搶救無效死亡，所幸車上11名乘客均無生命危險。

新民網今天報導，12日晚間，一則松江17路行車中發生事故的消息在網上引發關注。據了解，12日晚間10時許，松江17路公車行駛至松江區中山東路、方塔路路口時，失控撞到路邊電線杆。

據現場照片顯示，這輛公車車頭受損嚴重，前擋風玻璃碎裂，車輛停靠在綠化隔離欄上，車身有一定傾斜，駕駛送醫搶救無效身亡，車上11名乘客均無生命危險。目前，事故原因正在調查中。1060213

(中央社)