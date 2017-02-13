友善校園週起跑 教育部提醒三多三關
今天是中小學開學日，教育部表示，開學第一週推行友善校園週活動，希望學校能呼籲師生「多一些關心、多一分關懷、多一點關愛」，營造友善校園環境。
教育部表示，105學年第2學期友善校園週自今天開始至18日舉行（除彰化縣因承辦今年全國中等學校運動會，提前於6日至10日實施），各校的校長將於朝會、週會或各種集會宣導，提醒師生「多一些關心、多一分關懷、多一點關愛」，推廣「校園有三關，安全又友善」主題。
為提升活動理念，教育部指出，各校應對學生加強實施人權、法治、品德及生命教育，奠定友善校園的基礎；各直轄市、縣市政府及各級學校可在28日前，辦理以友善校園為主題的系列活動，或運用學校LED電子看板（跑馬燈）、電視牆、網頁持續刊登宣導文字、圖示，以強化活動成效。
友善校園週活動理念主要是以學生為主體，教育部表示，希望結合師親生共同參與推動，以學校為舞台，整合校內外資源，也喚起國人及各級學校對建立友善校園的重視，提供一個優質的教育環境，讓孩子可以快樂學習成長。
教育部也提醒，發現或遭受校園霸凌時，一定要勇敢說出來，可向老師或家長反映，也可寫信給學校投訴信箱，或在校園生活問卷中提出，到教育部防制校園霸凌專區留言板反映，也可以打電話給縣市或教育部的防制校園霸凌專線，勇敢說出來才能阻止同霸凌傷害，改善同學的偏差行為。1060213
(中央社)
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