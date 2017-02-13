研究霸凌旁觀 中山大學論文登國際期刊
「校園霸凌屢見不鮮，為何學生看到同儕遭霸凌常袖手旁觀？」中山大學助理教授陳利銘研究團隊與澳洲蒙那許大學教授Lennon Chang合作，訪談24名國中生後發現，學生不覺得事件嚴重、覺得自己沒有責任也沒能力、跟受害者不是朋友等因素成為旁觀者，該研究結果登上「國際學校心理學」（School Psychology International）期刊。
針對影響校園霸凌旁觀者的介入因素與歷程進行探討，中山大學校長鄭英耀、助理教授陳利銘等人組成研究團隊與澳洲學者合作，訪談曾涉入校園霸凌的國中生，包括12名旁觀者及12名挺身者。
結果發現，學生在目睹霸凌事件後，若是覺得該行為不嚴重、和自己無關或沒責任去管、討厭受害學生、怪罪受害者、認為自己不是受害者的朋友等，就不願意出面協助而選擇旁觀。
反之，若學生認為該行為很嚴重、覺得自己有責任去管、對受害學生抱持同理心、覺得受害者是無辜的、和受害學生是朋友、想維持全班和諧氣氛等，就想出面挺身幫忙。
陳利銘指出，校園霸凌發生時通常都有旁觀者，如何善用旁觀學生的力量，將是防制校園霸凌的重要關鍵之一；霸凌防制應提升學生對霸凌行為的知覺嚴重性及個人責任感，降低學生怪罪受害者的傾向，改善受害學生的人際關係。
陳強調，鼓勵具有高號召力或人際關係佳的學生，不用怕被排擠或被威嚇，來擔任挺身協助者，並提供介入策略訓練，提升其同理心、及時出面制止、私下安輔受害學生、或儘快報告師長；由校方提供合適協助，營造「全校師生都要管」的氛圍，有助防制校園霸凌。
(中時)
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