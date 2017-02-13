無照騎車拒攔查 好心騎士載警追

日前才因喝酒騎車被吊扣駕的48歲陳姓男子，日前才因為酒後騎車被警方攔查，昨天下午1時許，又無照騎車上台北市華江橋機車引道要前往板橋時，遇上警方攔檢。陳男心虛不停車，衝過警方臨檢點揚長而去，當時正好有一名林姓機車騎士經過，員警立即詢問林男是否願意協助追攔陳男。

林男二話不說，載著員警猛催油門往前直追，未久就在華江橋上將陳男攔下。陳表示害怕無照騎又要吃上罰單，才拒檢衝逃。

事後，協助員警追逐的林男將當時情況PO上臉書爆料公社，並表示第一次警民合作，還成功把人追到。結果引來不少網友留言讚譽，也有人說他:太帥了！

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(中時)