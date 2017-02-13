開學日平安上學去 樹林警啟護童專案

樹林分局今起執行「國民小學上、放學安全維護工作」勤務。（王揚傑翻攝）

今（13日）天是全國國中、小學開學第1天，新北市警樹林分局為保護學童上學安全，自今日起執行「國民小學上、放學安全維護工作」勤務，在每日上、放學時段，由樹林警方結合導護老師及學校志工在轄區國小校門口守望，執行交通疏導。

樹林分局表示，除平時與轄內各級學校建立良好通報管道外，也於孩童上、下學時間編排警力協助行人交通安全的「護童專案」，期藉由警力的安排嚇阻犯罪發生，平時也更運用各項活動，如籃球營、學校校慶、會考試場等時機進行預防犯罪宣導，教導如何保護自身安全，危機發生時應該如何自保。

此外，樹林警分局呼籲，孩童們若發現可疑人、事、物時務必報告師長並轉知警方協處，建立犯罪預防觀念，避免類似悲劇再度重演。

(中時)