疑誤打倒車檔　糊塗駕駛撞進早餐店

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鍾姓自小客車駕駛疑因誤打倒車檔撞進早餐店。（陳心瑜翻攝）

鍾姓自小客車駕駛疑因誤打倒車檔撞進早餐店。（陳心瑜翻攝）

新北市36歲鍾姓男子13日6時54分許，駕車行經新莊區自立街的早餐店前，疑因誤打倒車檔，先是撞倒騎樓5台機車，又直衝早餐店內撞飛櫃台，致36歲顏姓女顧客左腳骨折，而36歲李姓女店長和49歲陳姓女員工輕微擦傷，幸皆無生命危險。鍾男經酒測並無酒精反應，肇事原因仍待警方釐清。

警方初步調查，鍾姓男子疑因誤打倒車檔才會撞進早餐店，但肇事原因仍待警方調查釐清。

(中時)